Температура на поверхности почвы будет опускаться до -3°.

Текущая неделя в Украине будет теплее нормы, местами будут дожди, но на западе страны будет холодно и даже ожидаются заморозки. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Он пояснил, что в Украину продолжит поступать теплый воздух из более южных широт:

"Таким образом, температурный фон будет превышать норму на 5-10 °С. И только в западных областях прогнозируется более прохладная погода, в отдельные дни не исключены заморозки".

Дожди, по его данным, наиболее вероятны во второй половине недели, однако охватят они не всю территорию Украины. На востоке продолжится засушливый период.

Погода 30 сентября

В конце сентября в большинстве областей ожидается теплая и сухая погода. Только в западной части под влиянием малоподвижного атмосферного фронта временами будут наблюдаться дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер в Украине будет северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных регионах днем +9...+14 °С; в Карпатах в течение суток 0...+5 °С. На остальной части страны днем будет теплее, +20...+25 °С, а на юго-востоке местами разогреет до +28 °С.

Погода 1 октября

Во вторник ночью небольшие дожди еще сохранятся в западных областях, а днем по всей Украине уже будет без существенных осадков. Ветер на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с. На Правобережье ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, в Одесской области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в западных регионах ночью +3...+8 °С, днем +9...+14 °С. В Карпатах в течение суток 0...+5 °С. На остальной территории страны ночью +10...+16 °С, днем +20...+25 °С, а на юге и востоке местами до +27 °С.

Погода 2 сентября

В среду, по данным Кибальчича, по всей Украине ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Температура воздуха в западных регионах ночью +2...+7 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидается заморозки 0...-3 °С; днем +13...+18 °С. На остальной территории страны ночью +8...+14 °С, а днем +21...+26 °С.

Похолодание в Украине

Ранее Игорь Кибальчич сообщал, что октябрь в Украине начнется с летней погоды, однако очень быстро она сменится внезапным похолоданием по всей стране.

Начиная с 5-6 октября, по прогнозу синоптика, погода в Украине существенно изменятся: произойдет довольно резкое похолодание, температурные показатели по итогу снизятся на 7-13 градусов.

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