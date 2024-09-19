Небольшой мороз вероятен в Карпатах.

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, однако в горах температура уже будет снижаться до "нуля" и даже небольших "минусов". Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Итак, по ее словам, до конца недели в Украине ожидается ясная теплая погода. Заморозков и дождей, как говорит синоптик, не будет.

"Разве что на высокогорье Карпат может ночью опускаться до нуля и какого-то слабого "минуса"", - уточнила она.

Напомним, сегодня утром температура в Карпатах действительно упала до 0°. Спасатели опубликовали фото с вершины горы Поп Иван Черногорский и сообщили, что на высокогорье утром облачно и идет дождь. Ветер северный, северо-восточный, 15-17 м/с.

Когда и где в Украине будут первые заморозки - прогноз

В сентябре 2024 года в Украине ожидается достаточно теплая погода. Первые заморозки возможны лишь в третьей декаде, преимущественно в северо-западных регионах, особенно на Полесье, и в горных районах Карпат. Об этом ранее сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, переход от метеорологического лета к осени состоится не раньше конца сентября, а в южных регионах и на Закарпатье лето может затянуться на весь месяц.

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