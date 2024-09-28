В октябре в Украине ожидается похолодание на 7-13 градусов.

Октябрь в Украине начнется с летней погоды, однако очень быстро она сменится внезапным похолоданием по всей стране. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Он пояснил, что по состоянию на конец сентября в Украине складывается нестандартная ситуация: до сих пор продолжается метеорологическое лето, поскольку среднесуточные значения температуры уверенно превышают отметку +15 °С, а местами на юге и в центре достигают +20 °С и даже выше.

Более того, синоптик говорит, что сентябрь 2024 года оказался рекордно теплым в нашей стране за весь период наблюдений, за исключением крайних западных областей.

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Он прогнозирует, что в первые дни октября на большей части территории Украины сохранится аномально теплая погода летнего характера. Однако в связи с развитием холодного скандинавского антициклона и его дальнейшим смещением на юго-восток, начиная с 5 - 6 октября, погодные условия существенно изменятся:

"Произойдет достаточно резкое похолодание, которое будет связано с вторжением арктических воздушных масс на восточной периферии антициклона... Температурные показатели по итогу снизятся на 7-13 °С".

Похолодание, по словам Кибальчича, будет сопровождаться дождями, усилением северо-западного ветра и колебаниями атмосферного давления.

"Именно такие изменения в синоптических условиях станут переломными и ознаменуют начало метеорологической осени в нашей стране. Первые заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе стоит ожидать примерно в период с 7 по 10 октября", - сообщил эксперт по погоде.

В Украине возможен мокрый снег - что говорят синоптики

По данным Укргидрометцентра, 28 и 29 сентября в Украине ожидается изменение синоптической ситуации. Атмосферный фронт принесет в западные и северные области дожди и похолодание. В понедельник, 30 сентября, на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

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