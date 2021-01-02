Тепло и сухо: синоптик составила прогноз погоды в Украине на 3 января
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +3+5 градусов.
Воскресенье, 3 января, порадует украинцев плюсовой температурой.
Морозы до минус 15: стало известно, когда в Украину придет похолоданиеОб этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Воскресенье в Украине обещает быть сухим, несколько ветрянным и преимущественно теплым, как для января. Чем короче прогноз погоды - тем длиннее прогулки на свежем воздухе. Так как никаких опасных метеоявлений, разве что туманы, дымка и местами скромная гололедица", – отметила она.
По ее словам, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +3+5 градусов, на востоке ожидается до +3, в южной части и на Закарпатье +6+12 градусов.
В Киеве в воскресенье осадки маловероятны. Ближайшей ночью около нуля, днем ожидается +3+5 градусов, юго-восточный ветер может быть порывистым.
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