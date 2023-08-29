Ожидаются сильные дожди, град и шквалы.

На среду, 30 августа, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погоды. об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на западе страны пройдут сильные дожди, местами град и шквалы.

"30 августа в западных областях грозы, днем значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Изменение погоды в Украине-прогноз на 30 августа

Среда, 30 августа, принесет изменения в погоде для некоторых областей Украины. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозам, снижение температуры предполагается в западных областях, где термометры покажут приятные +24...+28 градусов.

Она также предупредила, что именно на западе Украины ожидается дождь, возможны грозы и значительные осадки, местами даже град и шквалы.

Что касается других территорий, по ее данным, в большинстве областей будет без осадков, хотя ночь и утро могут принести небольшие дожди в Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.

Тепловая волна продолжится в большинстве регионов, но, по словам синоптика, в восточных районах она будет немного слабее.

В Киеве завтра ночью и утром возможны легкие дожди, но днем восстановится сухая и жаркая погода.

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