На среду, 30 августа, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погоды. об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, на западе страны пройдут сильные дожди, местами град и шквалы.
"30 августа в западных областях грозы, днем значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Изменение погоды в Украине-прогноз на 30 августа
Среда, 30 августа, принесет изменения в погоде для некоторых областей Украины. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
Согласно ее прогнозам, снижение температуры предполагается в западных областях, где термометры покажут приятные +24...+28 градусов.
Она также предупредила, что именно на западе Украины ожидается дождь, возможны грозы и значительные осадки, местами даже град и шквалы.
Что касается других территорий, по ее данным, в большинстве областей будет без осадков, хотя ночь и утро могут принести небольшие дожди в Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.
Тепловая волна продолжится в большинстве регионов, но, по словам синоптика, в восточных районах она будет немного слабее.
В Киеве завтра ночью и утром возможны легкие дожди, но днем восстановится сухая и жаркая погода.