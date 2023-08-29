Во многих областях пройдут дожди и грозы, которые собьют температуру.

В среду, 30 августа, в некоторых областях Украины изменится погода: пройдут дожди и с грозами, а температура снизится до более комфортных показателей. Изменение погоды ожидается на западе страны, осадки также затронут Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории по-прежнему будет солнечно и жарко. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +23°, днем +32°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +25°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +26°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +28°, ливень.

В Тернополе 30 августа ночью будет +21°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +29°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +25°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, гроза.

В Виннице завтра будет +20°...+32°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду будет ночью +20° днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+33°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +18°...+28°.

В Одессе 30 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +24°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+29°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +17°...+29°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и беозблачно, температура ночью +12°, днем +26°.

Приметы погоды 30 августа

30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса - погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа - к богатому урожаю в следующем году.

Вас также могут заинтересовать новости: