В столице ожидается кратковременное ухудшение погоды.

В Киеве на днях ожидается похолодание и дождь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня в столице будет комфортная погода, без осадков и с солнцем, а воздух прогреется до +12 градусов. А уже в воскресенье, 23 марта, погода испортится.

"Уточнение. К сожалению, как раз это похолодание сдвинется на один день раньше, как раз на Всемирный день метеоролога - пройдет дождь и температура воздуха снизится в северных областях Украины, включая Киев, до +4...+9 градусов", - уточнила синоптик.

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Напомним, ранее она прогнозировала, что это похолодание ожидается в понедельник, 24 марта. По словам Наталка Диденко, оно будет кратковременным.

В Украину идет тепло с запада Европы - что известно

Синоптик Виталий Постригань говорит, что во второй половине рабочей недели через северную периферию антициклона начнет поступать более теплый воздух из Западной Европы.

Среднесуточная температура, по его словам, ежедневно будет расти примерно на два градуса. Это означает, что хотя утро еще будет оставаться прохладным, днем воздух уже будет прогреваться до достаточно комфортных показателей.

Также синоптик отметил, что предварительные метеорологические расчеты свидетельствуют об активизации весенней погоды уже в ближайшие выходные. Ожидается солнечная, сухая и приятная погода.

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