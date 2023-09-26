По данным Укргидрометцентра, погода до 30 сентября в столице будет очень стабильной.

До конца сентября в Киеве сохранится очень теплая погода с большим количеством солнца. Осадков не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"На этой неделе в Киевской области продолжает господствовать антициклон, который обеспечит сухую малооблачную погоду", - объясняют синоптики.

По их данным, температура будет стабильно держаться в дневные часы около отметки +26, а в ночные часы ожидается +12.

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Аномальное тепло в Киеве установило новый рекорд

23 сентября в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя за день температура в столице составляла +20,6°. Как сообщается, этот показатель превысил предыдущий рекорд 1927 года на 0,2°С, а климатическую норму - на 7,1°С.

Когда в Киеве похолодает - прогноз синоптика

По данным синоптика Натальи Диденко, ощутимое снижение температуры в Киеве состоится в начале октября.

По ее данным, с 1 октября температура воздуха в столице снизится до +18...+20 градусов.

Также, по ее данным, с 1 октября температура снизится и по всей Украине, а с 3 числа начнутся дожди.

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