Осадков в столице не ожидается.

Во вторник, 26 сентября, в Киеве будет теплая и сухая погода с обилием солнца. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура опустится до +15°...+16°, а днем столбики термометров покажут комфортные +25°...+26°. В течение дня ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет северо-восточного направления, его скорость составит 0,6 - 1,6 м/с. Атмосферное давление близко к норме - 757 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 26 сентября - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +24°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +14°, днем +26°.

В Тернополе 26 сентября ночью будет +15°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +15° днем +26°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+25°.

В Одессе 26 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью будет +14°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +15°...+23°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +28°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +28°.

Вас также могут заинтересовать новости: