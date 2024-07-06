В ближайшие дни осадков в столице не будет, а температура постепенно повысится.

В Киев возвращается жара. Температура в ближайшие дни постепенно будет повышаться и уже на следующей неделе пересечет 30-градусную отметку. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие 5 суток по Киевской области погоду будет определять поле высокого давления. Благодаря этому ожидается сухая и жаркая погода.

"Вследствие этого и дневные максимумы будут набирать обороты, так в начале новой недели столбики термометров днем будут достигать +33", - сообщают синоптики. Видео дня

Такие погодные условия, по их данным, вызывают чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Поэтому советуем воздержаться от использования в это время открытого огня", - резюмировали специалисты.

В Украину идет чрезвычайная жа ра - прогноз

Из-за распространения тропического воздуха из северной Африки на территорию Украины, на следующей неделе прогнозируется жаркая погода.

С 11 по 15 июля в большинстве областей ожидается сильная жара с максимальной дневной температурой +35°...+38°.

В южных, восточных регионах, а также в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях возможны чрезвычайные показатели до +40°...+41°, приближающиеся к абсолютным рекордам температуры, зафиксированных в Украине за весь период наблюдений.

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