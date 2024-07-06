Уже в следующие двое суток местами сильная жара будет достигать +35°...+37°.

На выходных, 6 и 7 июля, в Украине будет преобладать сухая погода, только в понедельник на западе страны будет идти дождь. Местами сильная жара. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Сегодня, по данным синоптиков, без осадков. Температура днем будет +23°...+28°, только на юге и востоке страны разогреет до +28°...+33°.

В последующие двое суток также будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой в южной и восточной частях ночью +18°...+23°, днем +30°...+34°. Местами сильная жара будет достигать +35°...+37°.

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На остальной территории ночью будет +12°...+17°, днем столбики термометров покажут +26°...+32°.

Днем 8 июля в западных и восточных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер в ближайшие дни ожидается северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

В Украину идет мощная жа ра - подробности

О повышении температуры говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, уже с воскресенья, 7 июля, температура в Украине повысится до +30...+35 градусов. Только на севере Украины еще будет более комфортно +26...+29.

С понедельника, 8 июля, и в течение всей следующей недели жара в Украине усилится. Температура будет достигать +33...+37 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет +34...+39, а местами раскалит до +40 градусов.

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