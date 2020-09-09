В Киеве сегодня температура до +25°, без осадков
Сегодня в столице потеплеет.
Погода в Киеве 9 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +25°.
Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +23°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:23, а зайдет в 19:26.
Погода в Украине
- В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +25°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +24°.
- Во Львове в среду без осадков, ночью +11°, днем +22°.
- В Луцке ночью +13°, днем +21°, переменная облачность.
- В Ривном в среду без осадков, ночью +12°, днем +21°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +23°.
- В Хмельницком сегодня ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +10°, днем +23°.
- В Черновцах в среду без осадков, ночью +11°, днем +23°.
- В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +11°...+24°.
- В Житомире в среду без осадков, температура ночью +12°, днем +24°.
- В Черкассах ночью +10°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +9°, днем +26°.
- В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +13°...+24°.
- Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Херсоне в среду ночью +13°, днем +27°, без осадков.
- В Николаеве сегодня без осадков, ночью +13°, днем +27°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +14°, днем +27°.
- В Сумах сегодня без осадков, температура воздуха +9°...+23°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +9°, днем +23°.
- В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +13°, днем +24°.
- В Симферополе в среду переменная облачность, +12°...+23°.
- В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +6°, днем +25°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +8°, днем +25°.
Прогноз погоды в Украине
В среду, 9 сентября, в Украине температура днем поднимется до +27°. По всей стране без осадков.
Текущая неделя началась Украине с жаркой погоды, однако во вторник, 8 сентября, во многие области пришло похолодание, которое задержится до 13 сентября.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +11°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+24°... +12°
- Запорожье+27°... +14°
- Ивано-Франковск+23°... +10°
- Киев+25°... +12°
- Кропивницкий+26°... +9°
- Луганск+26°... +10°
- Луцк+21°... +13°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+22°... +12°
- Симферополь+24°... +13°
- Сумы+22°... +8°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+23°... +10°
- Херсон+27°... +13°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+25°... +10°
- Чернигов+22°... +11°
- Черновцы+23°... +12°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+21 °
Влажность:89 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:26 %
Восход:06:46
Закат19:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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