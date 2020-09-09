В Киеве сегодня температура до +25°, без осадков

08:30, 9 сентября 2020
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Сегодня в столице потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 9 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +25°.

Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +23°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:23, а зайдет в 19:26.

Погода в Украине

  • В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +25°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +24°.
  • Во Львове в среду без осадков, ночью +11°, днем +22°. 
  • В Луцке ночью +13°, днем +21°, переменная облачность. 
  • В Ривном в среду без осадков, ночью +12°, днем +21°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +23°.
  • В Хмельницком сегодня ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +10°, днем +23°. 
  • В Черновцах в среду без осадков, ночью +11°, днем +23°.
Погода в Украине на 9 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 9 сентября / УНИАН
  • В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +11°...+24°.
  • В Житомире в среду без осадков, температура ночью +12°, днем +24°.
  • В Черкассах ночью +10°, днем +24°, облачно с прояснениями. 
  • В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +9°, днем +26°.
  • В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +13°...+24°.
  • Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°. 
  • В Херсоне в среду ночью +13°, днем +27°, без осадков. 
  • В Николаеве сегодня без осадков, ночью +13°, днем +27°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +14°, днем +27°.
  • В Сумах сегодня без осадков, температура воздуха +9°...+23°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +9°, днем +23°. 
  • В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +13°, днем +24°.
  • В Симферополе в среду переменная облачность, +12°...+23°.
  • В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +6°, днем +25°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +8°, днем +25°. 
Погода в Киеве сегодня будет теплой / фото УНИАН
Погода в Киеве сегодня будет теплой / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

В среду, 9 сентября, в Украине температура днем поднимется до +27°. По всей стране без осадков.

Текущая неделя началась Украине с жаркой погоды, однако во вторник, 8 сентября, во многие области пришло похолодание, которое задержится до 13 сентября. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве
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