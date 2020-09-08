Погода на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

Завтра в Украине будет тепло.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 сентября, в Украине ожидается бабье лето: температура поднимется до +27°, без осадков.

Читайте также Погода на неделю: в Украине спадет жара (карта)

В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +25°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +24°.

Во Львове в среду без осадков, ночью +11°, днем +22°.

В Луцке ночью +13°, днем +21°, переменная облачность.

В Ривном в среду без осадков, ночью +12°, днем +21°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +23°.

В Хмельницком завтра ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +10°, днем +23°.

В Черновцах в среду без осадков, ночью +11°, днем +23°.

В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +11°...+24°.

В Житомире в среду без осадков, температура ночью +12°, днем +24°.

Погода в Украине на 9 сентября / УНИАН

В Черкассах ночью +10°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +9°, днем +26°.

В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +13°...+24°.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью +13°, днем +27°, без осадков.

В Николаеве завтра без осадков, ночью +13°, днем +27°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +14°, днем +27°.

В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +9°...+23°.

В Харькове без осадков, температура ночью +9°, днем +23°.

В Днепре завтра без осадков, температура ночью +13°, днем +24°.

В Симферополе в среду переменная облачность, +12°...+23°.

В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +6°, днем +25°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +8°, днем +25°.

По народному прогнозу, 9 сентября - преподобного Пимена, рябинник. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

Погода в Украине

Текущая неделя началась Украине с жаркой погоды, однако сегодня, 8 сентября, во многие области пришло похолодание, которое задержится до 13 сентября.

Во вторник, 8 сентября, в Украине температура днем поднимется до +31°, местами пройдут дожди.