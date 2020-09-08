Погода на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Завтра в Украине будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 сентября, в Украине ожидается бабье лето: температура поднимется до +27°, без осадков.
Погода на неделю: в Украине спадет жара (карта)
- В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +25°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +24°.
- Во Львове в среду без осадков, ночью +11°, днем +22°.
- В Луцке ночью +13°, днем +21°, переменная облачность.
- В Ривном в среду без осадков, ночью +12°, днем +21°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +23°.
- В Хмельницком завтра ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +10°, днем +23°.
- В Черновцах в среду без осадков, ночью +11°, днем +23°.
- В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +11°...+24°.
- В Житомире в среду без осадков, температура ночью +12°, днем +24°.
- В Черкассах ночью +10°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +9°, днем +26°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +13°...+24°.
- Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Херсоне в среду ночью +13°, днем +27°, без осадков.
- В Николаеве завтра без осадков, ночью +13°, днем +27°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +14°, днем +27°.
- В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +9°...+23°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +9°, днем +23°.
- В Днепре завтра без осадков, температура ночью +13°, днем +24°.
- В Симферополе в среду переменная облачность, +12°...+23°.
- В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +6°, днем +25°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +8°, днем +25°.
По народному прогнозу, 9 сентября - преподобного Пимена, рябинник. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.
Погода в Украине
Текущая неделя началась Украине с жаркой погоды, однако сегодня, 8 сентября, во многие области пришло похолодание, которое задержится до 13 сентября.
Во вторник, 8 сентября, в Украине температура днем поднимется до +31°, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+31°... +11°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+30°... +13°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+22°... +13°
- Кропивницкий+23°... +10°
- Луганск+32°... +12°
- Луцк+19°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+28°... +11°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+23°... +14°
- Ровно+19°... +12°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+21°... +12°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+30°... +12°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+20°... +13°
- Черновцы+20°... +10°
Виргиния, США
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Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:45
Закат19:28
Видимость:16 км
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