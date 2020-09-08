Погода на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

16:30, 8 сентября 2020
37
0

Завтра в Украине будет тепло.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 сентября, в Украине ожидается бабье лето: температура поднимется до +27°, без осадков.

Погода на неделю: в Украине спадет жара (карта)

  • В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +25°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +24°.
  • Во Львове в среду без осадков, ночью +11°, днем +22°. 
  • В Луцке ночью +13°, днем +21°, переменная облачность. 
  • В Ривном в среду без осадков, ночью +12°, днем +21°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +23°.
  • В Хмельницком завтра ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +10°, днем +23°. 
  • В Черновцах в среду без осадков, ночью +11°, днем +23°.
  • В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +11°...+24°.
  • В Житомире в среду без осадков, температура ночью +12°, днем +24°.
Погода в Украине на 9 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 9 сентября / УНИАН
  • В Черкассах ночью +10°, днем +24°, облачно с прояснениями. 
  • В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +9°, днем +26°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +13°...+24°.
  • Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°. 
  • В Херсоне в среду ночью +13°, днем +27°, без осадков. 
  • В Николаеве завтра без осадков, ночью +13°, днем +27°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +14°, днем +27°.
  • В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +9°...+23°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +9°, днем +23°. 
  • В Днепре завтра без осадков, температура ночью +13°, днем +24°.
  • В Симферополе в среду переменная облачность, +12°...+23°.
  • В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +6°, днем +25°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +8°, днем +25°. 

По народному прогнозу, 9 сентября - преподобного Пимена, рябинник. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

Погода в Украине

Текущая неделя началась Украине с жаркой погоды, однако сегодня, 8 сентября, во многие области пришло похолодание, которое задержится до 13 сентября. 

Во вторник, 8 сентября, в Украине температура днем поднимется до +31°, местами пройдут дожди.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
81 %
755 мм
2.4 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять