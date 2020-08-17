В Киеве завтра температура до +30°, без осадков
В столице завтра будет солнечно.
Погода в Киеве 18 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +30°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:50, а зайдет в 20:12.
По народному прогнозу, 18 августа - Евстигней житник. В этот день заклинали жнивы. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.
Погода в Украине
Во вторник, 18 августа по всей Украине ожидается жаркая погода. В западных областях пройдут дожди, местами с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +32°.
На этой неделе в Украину вернется жаркая погода, при этом в западных областях практически каждый день будут идти дожди. Немного похолодает на выходных.
Ранее стало известно, что с 17 августа в Украину вернется сильная жара, которая будет держаться до конца месяца. При этом в западных областях Украины будут идти дожди.
- Винница+29°... +16°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+29°... +12°
- Житомир+29°... +15°
- Запорожье+31°... +15°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+29°... +15°
- Кропивницкий+30°... +13°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+30°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+30°... +14°
- Херсон+30°... +15°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+30°... +13°
- Чернигов+29°... +13°
- Черновцы+30°... +15°