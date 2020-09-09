В Киеве завтра температура до +27°, без осадков

17:00, 9 сентября 2020
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В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра будет тепло / Фото УНИАН
В Киеве завтра будет тепло / Фото УНИАН

Погода в Киеве 10 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +27°.

Стало известно, когда в Украину вернется жара

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:25, а зайдет в 19:24.

По народному прогнозу, 10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. К этому времени закончили сев озимой пшеницы, начинали сбор осенних сортов яблок и слив. В этот день хлеб убирается в скирды, идет спешный вывоз снопов перед наступлением сентябрьского ненастья. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

Погода в Украине

В четверг, 10 сентября, по всей Украине потеплеет, дожди пройдут лищь в двух областях - Львовской и Волынской. 

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве
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