В Киеве завтра температура до +27°, без осадков
В столице завтра потеплеет.
Погода в Киеве 10 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +27°.
Стало известно, когда в Украину вернется жара
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:25, а зайдет в 19:24.
По народному прогнозу, 10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. К этому времени закончили сев озимой пшеницы, начинали сбор осенних сортов яблок и слив. В этот день хлеб убирается в скирды, идет спешный вывоз снопов перед наступлением сентябрьского ненастья. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.
Погода в Украине
В четверг, 10 сентября, по всей Украине потеплеет, дожди пройдут лищь в двух областях - Львовской и Волынской.
До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
- Винница+24°... +10°
- Днепр+26°... +11°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+24°... +10°
- Киев+24°... +12°
- Кропивницкий+26°... +9°
- Луганск+25°... +9°
- Луцк+22°... +13°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+26°... +16°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+22°... +13°
- Симферополь+23°... +12°
- Сумы+21°... +10°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+23°... +10°
- Херсон+27°... +14°
- Хмельницкий+23°... +11°
- Черкассы+24°... +10°
- Чернигов+22°... +11°
- Черновцы+24°... +12°