В столице будет облачно с прояснениями, но без осадков.

Начало недели в Киеве будет холодным. Сегодня, 9 октября, в столице температура максимально поднимется лишь до +10°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +6°, днем будет +10°, а ближе к ночи температура снизится до +7°. Весь день в Киеве будет облачно с прояснениями, но осадков не предвидится.

Прохлады добавит северо-западный ветер, скорость которого будет до 4,2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.

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Погода 9 октября - неделя в Украине начнется с резкого похолодания

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +10°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Тернополе 9 октября ночью будет +4°, днем +11°, практически безоблачно.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно облачность, ночью +2°, днем +14°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +6°, днем +12°.

В Виннице сегодня будет +4°...+11°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +4° днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+10°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+9°.

В Одессе 9 октября - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +3°...+8°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +10°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +3°...+11°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +10°.

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