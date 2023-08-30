Но все равно в столице будет жарко.

Лето 2023 в Киеве завершится 30-градусной жарой и долгожданным дождем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью 31 августа температура в столице опустится до +19°, а днем воздух прогреется до +30°. В течение дня будет облачно с прояснениями, а ближе к вечеру ожидается небольшой дождь, возможна гроза.

Ветер будет слабый, северного направления, 1,6 - 2,6 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 742-744 миллиметра ртутного столба.

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Погода 31 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +23°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, ливень.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.

В Тернополе 31 августа ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +24°, небоьльшая облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, ливень.

В Виннице завтра будет +16°...+28°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +17° днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+29°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +32°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+29°.

В Одессе 31 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +28°, легкий дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +17°...+32°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и беозоблачно, температура ночью +11°, днем +29°.

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