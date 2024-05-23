В пятницу, 24 мая, в Киеве продолжится очень теплая погода с достаточным количеством солнца. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
В течение дня будет практически безоблачно, без серьезных осадков. Ночью ожидается +15°...+16°, а днем температура повысится до +25°...+26°.
Свежести добавит восточный ветер, скорость которого будет 5-12 м/с. Атмосферное давление повысится до 752-754 миллиметров ртутного столба.
Погода 24 мая - прогноз по городам Украины
Во Львове в птницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, гроза.
В Тернополе 24 мая ночью будет +15°, днем +26°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +27°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
В Черновцах в птницу - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +14°...+28°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в птницу ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, ливень.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+24°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+25°.
В Одессе 24 мая - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°.
В Херсоне в птницу ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +24°,ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, практически безоблачно.
В Симферополе в птницу будет ясно и безоблачно, +13°...+23°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.