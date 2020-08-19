В Киеве завтра температура до +32°, без осадков

В столице завтра сохранится жаркая погода.

В Киеве завтра будет жарко / фото REUTERS

Погода в Киеве 20 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +32°.

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Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 20:08.

По народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

Погода в Украине

В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.

Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.

В среду, 19 августа, по всей Украине будет очень жарко, на западе пройдут дожди с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.