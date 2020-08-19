В Киеве завтра температура до +32°, без осадков
В столице завтра сохранится жаркая погода.
Погода в Киеве 20 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +32°.
Стало известно, какой будет погода в Украине до конца августа
Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 2,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 20:08.
По народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.
Погода в Украине
В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.
Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.
В среду, 19 августа, по всей Украине будет очень жарко, на западе пройдут дожди с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
- Винница+30°... +14°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+33°... +15°
- Житомир+31°... +13°
- Запорожье+33°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +16°
- Киев+32°... +16°
- Кропивницкий+33°... +17°
- Луганск+33°... +15°
- Луцк+28°... +15°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+32°... +17°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+26°... +15°
- Харьков+32°... +17°
- Херсон+33°... +17°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+28°... +18°