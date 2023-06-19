Осадков в столице не ожидается.

Неделя в Киеве начнется с очень теплой, сухой и солнечной погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +24°, а в течение дня температура поднимется до +28°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, его скорость составит 1,1 - 2,4 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-747 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 19 июня - прогноз на сегодня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Луцке - будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, легкий дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, гроза.

В Тернополе 19 июня ночью будет +16°, днем +22°, будет пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшаяя облачность, ночью +15°, днем +23°, ливень.

В Виннице сегодня будет +15°...+26°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в понедельник будет ночью +16° днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +16°...+25°.

В Одессе 19 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +25°, ливень.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+26°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +16°...+24°, гроза.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.

Вас также могут заинтересовать новости: