В течение дня воздух прогреется до +25 градусов.

В четверг, 10 августа, киевлян ждет теплая и сухая погода. Облачности станет больше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +14°...+16°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°. В течение дня будет облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 0,7 - 2,3 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 750-752 миллиметра ртутного столба.

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Погода 10 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +13°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +13°, днем +22°.

В Тернополе 10 августа ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +13°...+24°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.

В Одессе 10 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +26°.

В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +15°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +17°...+29°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +32°, дождь.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.

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