Осадков по стране 9 февраля не будет.

Конец недели, 9 февраля, будет в Украине с солнцем, но без тепла. По всей старне ожидается довольно холодная погода. Самая низкая температура установится на востоке страны, а теплее всего будет на западе. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей запада Украины сегодня ждет ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Температура тут будет самой высокой в стране: -1°...+2°. На Закарпатье будет пасмурно, но температура тут повысится до +6°.

Небольшая облачность ожидается 9 февраля на севере Украины. Тут столбики термометров днем покажут 0°...-2°.

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Облачная погода, местами с прояснениями, ждет сегодня жителей восточных областей. Тут днем будет холоднее всего, -2°...-4°. Без осадков.

В центральной части Украины сегодня будет небольшая облачность. Температура днем от -2° до +1°.

На юге ожидается преимущественно ясная погода с температурой -1°...+2°, только в горах Крыма местами будет до -3°.

9 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

9 февраля - Иоанна Златоуста, который также запомнился как архиепископ Константинопольский. Если облака в этот день идут против ветра - к метели. Если луна белая, то будет холод, а если красноватая, то усилится ветер.

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