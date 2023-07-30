Народный праздник 31 июля известен под названиями Омельянов день, Емельян, Омельяны.

Православная церковь 31 июля чтит священномученика Емельяна Доростольского, которого казнили за то, что он разрушил языческое капище.

В последний день июля наши предки убирали рожь. В этот народный праздник трудились все от детей до стариков. Люди помогали на полях у соседей, чтобы потом соседи им тоже помогли.

Те, кто уже закончил уборку поля, в народный праздник 31 июля ходили на молебен, чтобы благословить новый урожай. Часто в этот день несли в церковь колоски для освящения, а затем из них готовили особый святой каравай. Его разделяли между всеми членами семьи и ели за хороший урожай. Хлеб не резали ножом, а ломали руками,

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Мужчины, которые закончили сенокос, в этот день точили серпы и опрыскивали их святой водой, чтобы инструмент и в следующем году хорошо послужил. Считали, что если после сбора урожая не наточить серпы, то у такого хозяина никакая работа не пойдет.

Женщины в праздник 31 июля занимались консервацией. К этому дню уже собран урожай большинства овощей, фруктов и ягод, и хозяйки делали из них припасы на зиму. Верили, что приготовленная 31 июля консервация получится особенно удачной и банки точно не взорвутся.

После тяжелого трудового дня вечером всей семьей парились в бане. Водные процедуры 31 июля считаются особенно полезными и способными исцелить любые болезни.

Рожденные люди 31 июля по знаку Зодиака - Львы. По характеру они очень гордые и упрямые, но при этом дружелюбные. У именинников этого дня много друзей. Они известны веселым нравом и тягой к приключениям, с ними не бывает скучно. Семью такие люди заводят поздно. Для них очень важна профессиональная самореализация.

Что нельзя делать 31 июля

В Омельянов день существует немало запретов. В этот день нельзя:

красить волосы - к плохим переменам в жизни; переедать - к проблемам со здоровьем; работать на улице днем - к перегреву и солнечному удару; суетиться, спешить, браться сразу за несколько дел - к неудаче во всех начинаниях; признаваться в любви, играть свадьбу, свататься - к проблемам в семейной жизни; планировать важные встречи и переговоры - к провалу; выходить на улицу после захода солнца - к неудачам.

В целом этот день считается не очень счастливым, поэтому важных дел лучше не планировать.

Приметы погоды 31 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какой день сегодня (жаркий или прохладный), такой будет и осень.

Гром 31 июля предвещает хороший урожай летом. Если гремит резко и быстро, то скоро погода улучшится, а если гром долгий и глухой, то ненастье затянется надолго.

Верхушки березы начали желтеть - к ранней осени.

Если уродилось много огурцов, то в августе будет много тыкв.

Куры и гуси посреди дня прячутся в птичник - скоро пойдет дождь.

Радуга 31 июля - очень хорошая примета, предвещающая богатый урожай.

Короткий утренний дождь в этот лень сулит грибную осень.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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