Православная церковь 31 июля чтит священномученика Емельяна Доростольского, которого казнили за то, что он разрушил языческое капище.
В последний день июля наши предки убирали рожь. В этот народный праздник трудились все от детей до стариков. Люди помогали на полях у соседей, чтобы потом соседи им тоже помогли.
Те, кто уже закончил уборку поля, в народный праздник 31 июля ходили на молебен, чтобы благословить новый урожай. Часто в этот день несли в церковь колоски для освящения, а затем из них готовили особый святой каравай. Его разделяли между всеми членами семьи и ели за хороший урожай. Хлеб не резали ножом, а ломали руками,
Мужчины, которые закончили сенокос, в этот день точили серпы и опрыскивали их святой водой, чтобы инструмент и в следующем году хорошо послужил. Считали, что если после сбора урожая не наточить серпы, то у такого хозяина никакая работа не пойдет.
Женщины в праздник 31 июля занимались консервацией. К этому дню уже собран урожай большинства овощей, фруктов и ягод, и хозяйки делали из них припасы на зиму. Верили, что приготовленная 31 июля консервация получится особенно удачной и банки точно не взорвутся.
После тяжелого трудового дня вечером всей семьей парились в бане. Водные процедуры 31 июля считаются особенно полезными и способными исцелить любые болезни.
Рожденные люди 31 июля по знаку Зодиака - Львы. По характеру они очень гордые и упрямые, но при этом дружелюбные. У именинников этого дня много друзей. Они известны веселым нравом и тягой к приключениям, с ними не бывает скучно. Семью такие люди заводят поздно. Для них очень важна профессиональная самореализация.
Что нельзя делать 31 июля
В Омельянов день существует немало запретов. В этот день нельзя:
- красить волосы - к плохим переменам в жизни;
- переедать - к проблемам со здоровьем;
- работать на улице днем - к перегреву и солнечному удару;
- суетиться, спешить, браться сразу за несколько дел - к неудаче во всех начинаниях;
- признаваться в любви, играть свадьбу, свататься - к проблемам в семейной жизни;
- планировать важные встречи и переговоры - к провалу;
- выходить на улицу после захода солнца - к неудачам.
В целом этот день считается не очень счастливым, поэтому важных дел лучше не планировать.
Приметы погоды 31 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Какой день сегодня (жаркий или прохладный), такой будет и осень.
- Гром 31 июля предвещает хороший урожай летом. Если гремит резко и быстро, то скоро погода улучшится, а если гром долгий и глухой, то ненастье затянется надолго.
- Верхушки березы начали желтеть - к ранней осени.
- Если уродилось много огурцов, то в августе будет много тыкв.
- Куры и гуси посреди дня прячутся в птичник - скоро пойдет дождь.
- Радуга 31 июля - очень хорошая примета, предвещающая богатый урожай.
- Короткий утренний дождь в этот лень сулит грибную осень.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.