В большинстве областей 29 августа сохранится жара.

В четверг, 29 августа, в большинстве областей Украины снова будет жара, но местами пройдут дожди, а температура будет не выше +28...+31. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, самая низкая температура в четверг будет на юге Украины, днем +28...+31 градус.

"Такая "свежесть" захватит также Винницкую, Хмельницкую, южные районы Житомирщины", - добавила она.

Видео дня

На остальной территории Украины предполагается жара, +30...+35 градусов.

"Дожди грозовые пройдут в четверг также в южной части и местами будут достигать Винницкой, Черновицкой области, Днепропетровской и Донецкой областей", - спрогнозировала Наталья Диденко.

На остальной территории, по ее данным, будет сухая и солнечная погода.

В Киеве 29-го августа также ожидается жара, воздух прогреется до +32...+34 градусов. Без осадков.

Когда в Киеве станет свежее - прогноз

Жара в Киеве продлится вплоть до конца лета. Ослабления ее не стоит ждать и с приходом осени. Только 2 сентября в столице ожидается снижение температуры. Однако, по данным Наталки Диденко, это похолодание будет кратковременным.

"В ближайшие дни в столице будет преобладать жаркая погода, только 2 сентября ожидается кратковременное ослабление жары, как раз на начало учебного года", - сообщила эксперт по погоде.

В целом, по ее словам, жара в Украине еще будет продолжаться.

Вас также могут заинтересовать новости: