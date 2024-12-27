Существенных осадков или сильных морозов не ожидается.

Последние выходные уходящего года в Украине будут не морозными и без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН. Суббота, 28 декабря, будет пасмурной, а в воскресенье практически по всей старне ожидается небольшая облачность и легкий "плюс".

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью +1°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается +1°, а днем +2°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем 0°, пасмурно. В воскресенье ночью -1°, днем +1°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +1°, пасмурно. В воскресенье - пасмурно, ночью -1°, днем +1°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха +1°...+2°. В воскресенье температура будет 0°...+2°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, 0°...+2°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -1°, днем +1°, пасмурно. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+1°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°. В воскресенье температура составит -1°...0°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - памурно, -2°...0°. В воскресенье - пасмурно, -1°...+2°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье ночью ожидается -2°, днем +1°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°.

В Северодонецке завтра будет ппасмурно, температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье - пасмурно, температура составит 0°, днем +1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью 1°, днем до +1°. В воскресенье ночью температура составит -3°, днем столбики термометров покажут +7°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит -2°, днем +2°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +1°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -2°...+3°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +4°. В воскресенье - пасмурно, -2°...0°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, температура 0°...+3°.

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