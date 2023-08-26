Местами осадки будут в сопровождении гроз.

В субботу, 26 августа, украинцев ждет жаркая погода. Температура повысится по всей стране, в некоторых областях будет - до +30°...+33°. На северо-западе и северо-востоке пройдут дожди, местами - сильные и в сопровождении гроз. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет жарко. Здесь столбики термометров повсеместно покажут +30°...+32°. В Волынской и Ривненской областях ожидаются ливни, а во Львовской - гроза. На остальной территории сохранится сухая погода с обилием солнца.

На севере Украины прохладнее всего будет в Сумской области, где температура не поднимется выше +26° и пройдут небольшие дожди. На остальной территории воздух прогреется до +30°...+31°.

Видео дня

Жителей востока Украины сегодня ждет самая комфортная погода. Тут будет сухо, небольшая облачность, а термометров покажут +26°...+28°.

В центральной части Украины ожидается от +28° в Полтаве до +33° в Виннице. Также на Полтавщине вероятны небольшие дожди. На остальной территории - сухо.

На юге Украины сегодня также будет жара. Тут воздух прогреется до +29°...+33°, без осадков.

Приметы погоды 26 августа

26 августа - Максимов день. Если в лесу много грибов - через год будет большой урожай хлеба.

Вас также могут заинтересовать новости: