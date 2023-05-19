Какой сегодня православный праздник отмечают в Украине, приметы и что нельзя делать.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня, можно ли работать и какие главные запреты этого дня.

Православный праздник сегодня, 19 мая - день памяти святого Иова Многострадального

Иов жил примерно за 2 тысячи лет до Рождества Христова на Аравийском полуострове. По преданию, он был племянником Авраама, у Иова было 10 детей, а сам он вел благочестивый образ жизни и был образцом истинной веры и праведности и полностью предан Господу. За это Бог даровал ему возможность ни в чем не нуждаться - семья Иова жила в достатке.

Этот факт не давал покоя дьяволу - он предстал перед лицом Бога и заявил, что якобы Иов лицемерен и как только он лишится всех благ, то проявит свою настоящую сущность. Господь, чтобы доказать дьяволу обратное, лишил Иова всех богатств, а его дети погибли под руинами дома. Праведник не согрешил. Тогда дьявол стал подначивать, что несчастье должно коснутся непосредственно самого Иова. И праведник заболел черной проказой - ему пришлось уйти из поселения, но и это не сломило его веры.

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Друзья Иова пытались убедить его в том, что так он наказан Господом за свои грехи. Но Иов знал, что у него чиста душа, а также то, что в земной жизни часто нечестивые получают блага, а праведники - могут страдать. Он обратился за помощью к Богу и попросил прощения. Господь вернул ему все - и здоровье, и семейное благополучие. Святой прожил долгую и счастливую жизнь.

История святого Иова говорит о том, что все трудности в жизни случаются по воде Божьей, но все страдания имеют высший смысл - те, кто сталкивается с ними, становятся сильнее и легче переносят тяготы жизни.

Народный праздник 19 мая называется Иов Горошник.

Какой сегодня праздник - народные приметы 19 мая

Приметы этого дня говорят о том, какими будут погода и урожай:

ночь выдалась теплая - будет урожай огурцов;

если утром нет росы - погода поменяется;

туман с утра - дождя не будет.

Также согласно приметам в эту ночь часто снятся вещие сны.

Что сегодня можно делать

Святого Иова просят о богатом урожае. Наши предки в этот день обычно сеяли горох. Также считается, что роса в этот день имеет чудодейственную силу - нужно обязательно пробежаться по ней босиком, чтобы набраться здоровья и силы.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 19 мая

В этот день нельзя лишний раз топтать траву и смахивать с нее росу. Также сегодня запрещено ссориться - ссора может затянуться надолго, и нельзя бездельничать.

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