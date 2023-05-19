УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня, можно ли работать и какие главные запреты этого дня.
Православный праздник сегодня, 19 мая - день памяти святого Иова Многострадального
Иов жил примерно за 2 тысячи лет до Рождества Христова на Аравийском полуострове. По преданию, он был племянником Авраама, у Иова было 10 детей, а сам он вел благочестивый образ жизни и был образцом истинной веры и праведности и полностью предан Господу. За это Бог даровал ему возможность ни в чем не нуждаться - семья Иова жила в достатке.
Этот факт не давал покоя дьяволу - он предстал перед лицом Бога и заявил, что якобы Иов лицемерен и как только он лишится всех благ, то проявит свою настоящую сущность. Господь, чтобы доказать дьяволу обратное, лишил Иова всех богатств, а его дети погибли под руинами дома. Праведник не согрешил. Тогда дьявол стал подначивать, что несчастье должно коснутся непосредственно самого Иова. И праведник заболел черной проказой - ему пришлось уйти из поселения, но и это не сломило его веры.
Друзья Иова пытались убедить его в том, что так он наказан Господом за свои грехи. Но Иов знал, что у него чиста душа, а также то, что в земной жизни часто нечестивые получают блага, а праведники - могут страдать. Он обратился за помощью к Богу и попросил прощения. Господь вернул ему все - и здоровье, и семейное благополучие. Святой прожил долгую и счастливую жизнь.
История святого Иова говорит о том, что все трудности в жизни случаются по воде Божьей, но все страдания имеют высший смысл - те, кто сталкивается с ними, становятся сильнее и легче переносят тяготы жизни.
Народный праздник 19 мая называется Иов Горошник.
Какой сегодня праздник - народные приметы 19 мая
Приметы этого дня говорят о том, какими будут погода и урожай:
- ночь выдалась теплая - будет урожай огурцов;
- если утром нет росы - погода поменяется;
- туман с утра - дождя не будет.
Также согласно приметам в эту ночь часто снятся вещие сны.
Что сегодня можно делать
Святого Иова просят о богатом урожае. Наши предки в этот день обычно сеяли горох. Также считается, что роса в этот день имеет чудодейственную силу - нужно обязательно пробежаться по ней босиком, чтобы набраться здоровья и силы.
Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 19 мая
В этот день нельзя лишний раз топтать траву и смахивать с нее росу. Также сегодня запрещено ссориться - ссора может затянуться надолго, и нельзя бездельничать.