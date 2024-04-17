Синоптики прогнозируют на завтра сильные дожди в ряде областей.

В четверг, 18 апреля, в ряде областей Украины ожидаются сильные дожди. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"18 апреля в Винницкой, Киевской, Черниговской, днем и в Житомирской и Черкасской областях значительные дожди", - говорится в сообщении синоптиков.

Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

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Ухудшение погоды в Украине - прогноз синоптика

В четверг, 18 апреля, во многих областях Украины ожидается дальнейшее снижение температуры, усиление ветра и дождей, а в Карпатах будет идти снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, похолодание больше всего повлияет на западные области, северные и значительную часть центрального региона. Там ожидается температура от +6 до +12 градусов.

В то же время, на востоке погода будет летней, с температурой от +24 до +29 градусов. Также тепло будет в Днепре, Кропивницком и на юге, где термометры покажут +19...+22, а местами может достичь +24 градусов.

Почти по всей Украине, по прогнозу синоптика, пройдут дожди и усилится ветер.

В Киеве 18 апреля, по прогнозу Наталки Диденко, также ожидается холодная и дождливая погода и сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха составит около +7 градусов.

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