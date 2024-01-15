Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия.

На вторник, 16 января, в ряде областей Украины объявили желтый уровень опасности. Предупреждение обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра в шести областях ожидается гололедица и налипание мокрого снега.

"16 января в центральных (кроме Винницкой), Харьковской и Запорожской областях гололедица, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении. Из-за этого объявлен I уровень опасности.

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Погода 16 января - прогноз синоптика

По данным Натальи Диденко, в Украине 16 января ожидается переменчивая погода. Морозно, хотя и не слишком, будет на западе, севере и в центре, где столбики термометров покажут ночью -2...-6, днем от -4 до +1. На востоке и юге, по ее словам, ожидается более теплая погода: ночью от -2 до +3, а днем +2...+6 градусов. В Крыму потеплеет до +7...+10 градусов.

Что касается осадков, то, по прогнозу Натальи Диденко, они будут везде, кроме северных областей. Так, небольшой мокрый снег и снег ожидается завтра в западных областях, ночью и утром снег и мокрый снег будет и в центральной части Украины. На юге ожидается мокрый снег и дождь, а в восточной части пройдут умеренные дожди и мокрый снег.

В столице, по данным Натальи Диденко, будет умеренно холодно, -2...-5, без существенных осадков, только на дорогах ожидается гололедица.

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