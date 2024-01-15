В целом, по словам Натальи Диденко, 16 января погода в Украине будет переменчивой.

Во вторник, 16 января, в Украине ожидается переменная погода. Об этом говорит синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, на западе, севере и в центре ночью ожидается -2...-6 градусов, днем от 4 мороза до 1 тепла. На востоке и юге ожидается более теплая погода: ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем +2...+6 градусов, а в Крыму воздух прогреется вплоть до +7...+10 градусов.

"Осадки пройдут в западных областях (небольшие) и в центральной части (ночью и утром), преимущественно мокрый снег и снег", - сообщила Наталья Диденко.

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Также, по ее данным, в южной части ожидается мокрый снег и дождь, днем в Одесской и Николаевской областях прогнозируется прекращение осадков. В восточной части также будет умеренный мокрый снег и дождь. В северных областях - без существенных осадков.

"В Киеве во вторник предполагается умеренно холодная погода с температурой воздуха -2...-5 градусов, какие-то серьезные осадки - вряд ли", - говорит Наталья Диденко.

Она также отметила, что на дорогах столицы будет сохраняться гололедица.

Когда в Украине поэтплешает-прогноз

По данным синоптика Игоря Кибальича, в конце второй декады января в Украине поступит тепло. Ожидается, что к югу и востоку придет настоящая оттепель с дождями, туманами и положительной температурой.

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