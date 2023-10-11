12 октября по всей Украине потеплеет / фото Gosia K. / Pixabay

В четверг, 12 октября, по всей Украине станет теплее. Местами температура повысится сразу на 6-8 градусов. Наиболее высокие показатели будут на западе страны, где столбики термометров покажут +20°...+24°. На востоке будет прохладнее всего, +12°...+15°. Практически по всей стране будет переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +9°, днем +20°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +22°.
  • В Тернополе 12 октября ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +21°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +23°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +20°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
  • В Виннице завтра будет +6°...+20°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью +9° днем +21°,облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+19°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+16°.
  • В Одессе 12 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +4°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°.
  • В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+16°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +15°.
  • В Днепре температура ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +2°...+16°.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +13°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +13°.
12 октября в Украину ворвется сильное потепление / фото УНИАН

Приметы погоды 12 октября

Погодные приметы подсказывают, если на небе много звезд - к сухой осени. Если утро туманное, то до серьезных холодов еще далеко.

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