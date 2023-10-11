В четверг, 12 октября, по всей Украине станет теплее. Местами температура повысится сразу на 6-8 градусов. Наиболее высокие показатели будут на западе страны, где столбики термометров покажут +20°...+24°. На востоке будет прохладнее всего, +12°...+15°. Практически по всей стране будет переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +9°, днем +20°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +22°.
- В Тернополе 12 октября ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +23°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +20°, практически безоблачно.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +6°...+20°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +9° днем +21°,облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+19°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+16°.
- В Одессе 12 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +4°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+16°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +2°...+16°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +13°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +13°.
Приметы погоды 12 октября
Погодные приметы подсказывают, если на небе много звезд - к сухой осени. Если утро туманное, то до серьезных холодов еще далеко.