Исключение - некоторые западные области и юго-восток страны.

В субботу, 10 августа, украинцев ждет мокрая погода. Дожди и местами грозы пройдут практически по всей стране. Сухая погода ожидается только на юго-востоке и в некоторых западных областях. На температуру осадки существенно не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Осадки сегодня будут покидать запад Украины, поэтому тут только местами покапают небольшие дожди. Температура днем +25°...+27°, на Закарпатье воздух прогреется до +28°.

В северной части Украины сегодня будет небольшая облачность. В большинстве областей пройдут небольшие дожди, а столбики термометров покажут +25°...+28°.

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На востоке Украины сегодня будет преимущественно сухо. Тут ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +28°...+31°.

Жителей центральной части украины ждет небольшая облачность, дожди и грозы. Температура ожидается от +25° в Черкасской области до +30° - на юге Днепропетровской.

На юге Украины сегодня местами также будут грозы, но несмотря на это температура повысится до +30°...+34°.

Приметы погоды 10 августа

В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

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