Уровень воды в речке Гнилой Еланец поднялся более чем на метр.

Непогода бушевала в Кировоградской области, из-за чего буквально смыло три плотины. Людям приходилось строить баррикады из мешков с землей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Кировградской области в Бобрынецком районе за несколько часов выпало 70 мм осадков, из-за чего уровень воды в речке Гнилой Еланец поднялся более чем на метр. В результате огромная волна буквально смыла три плотины на прудах. Чтобы сдержать стихию, люди строили баррикады из мешков с землей возле домов.

"Вода доходила до домов, к дверям домов. Небезразличные люди прибежали", - рассказал местный житель.

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По словам первого заместителя главы Кетрисановского сельского совета Дмитрия Гурдаша, вода пошла через плотину.

"Пошла волна, которая "разорвала" несколько водоемов. Вода пошла через плотину. Было подтоплено несколько домохозяйств, а также затоплены огороды", - подытожил чиновник.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) обесточены 24 населенных пункта. В Донецкой области остаются без электроснабжения 14 населенных пунктов, в Луганской – 10.

При этом 6 июня в центре, на востоке и юге Украины ожидаются опасные метеорологические явления, в частности грозы, град, шквалы и значительные дожди.

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Автор: Анастасия Горбачева