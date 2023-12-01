Стало известно, чем отличился ноябрь в столице.

В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского подвели погодные итоги ноября в Киеве и сообщили, чем отличился месяц.

Как отмечается в сообщении на странице обсерватории в Facebook, по данным наблюдений их метеостанции, среднемесячная температура воздуха в ноябре в Киеве равнялась +4,1°С, что на 1,5°С выше климатической нормы.

"Холоднее всего в столице было 23 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до -6,8°С, а теплее всего - 1 ноября, когда максимальная температура после полудня достигла +16,5°С", - говорится в сообщении.

Осадков на проспекте Науки, 37 (речь идет о метеоплощадке обсерватории) выпало 98 мм, или 213% климатической нормы. "Это обеспечило ему 13 позицию в рейтинге самых влажных с 1891 года", - отметили в обсерватории.

Прогноз погоды на зиму:

Ранее кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в этом году в декабре ожидаются сильные морозы, температура местами будет падать до -13°...-20°.

По его словам, во второй половине первой декады и в течение второй декады месяца ожидается развитие мощного Сибирского антициклона, выступления которого могут охватить практически всю территорию Северной Азии и Восточной Европы.

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