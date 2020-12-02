Нынешняя осень в Киеве стала самой теплой за 140 лет наблюдений
Жарче всего было 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +34,7°.
Средняя температура воздуха нынешней осенью составила + 11,6º, что на 3,6° выше климатической нормы. Таким образом осень-2020 оказалась самой теплой с 1881 года. В течение сезона было зафиксировано 6 температурных рекордов.
Об этом сообщает центр наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Теплый ноябрь: температура в Киеве превысила климатическую норму
Холоднее всего нынешней осенью в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до -3,8º, а жарче всего – 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +34,7°. Кстати в этот день максимальная температура воздуха была самой высокой с начала года.
Осадков осенью в Киеве выпало 162 мм, что составляет 122% климатической нормы.
В центре отметили, что календарная осень закончилась, а метеорологическая зима еще не наступила. Она начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0° в сторону понижения.
Температурные рекорды Киева:
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