Нынешняя осень в Киеве стала самой теплой за 140 лет наблюдений

Жарче всего было 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +34,7°.

Синоптики говорят, что метеорологическая зима еще не наступила / Фото REUTERS

Средняя температура воздуха нынешней осенью составила + 11,6º, что на 3,6° выше климатической нормы. Таким образом осень-2020 оказалась самой теплой с 1881 года. В течение сезона было зафиксировано 6 температурных рекордов.

Об этом сообщает центр наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Холоднее всего нынешней осенью в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до -3,8º, а жарче всего – 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +34,7°. Кстати в этот день максимальная температура воздуха была самой высокой с начала года.

Осадков осенью в Киеве выпало 162 мм, что составляет 122% климатической нормы.

В центре отметили, что календарная осень закончилась, а метеорологическая зима еще не наступила. Она начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0° в сторону понижения.

Температурные рекорды Киева: