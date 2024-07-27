В Киеве сегодня ожидается около 30 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине сегодня, - в субботу, 27 июля, в одном из регионов может быть дождливая.

В Киевской области спрогнозирована переменная облачность, местами ожидается кратковременный дождь, а кое-где возможна гроза, предупредил Украинский гидрометцентр.

"Температура по области 27-32°, в Киеве около 30°... Текущая погода в столице на 9:00. Температура воздуха 24°", - поделились синоптики.

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Важные новости Украины о погоде - сегодня это стоит прочитать

Ранее УНИАН узнал, что погода 29 июля 2024 года в украинском государстве резко изменится. По сведениям экспертов, температура воздуха упадет на севере, западе, а также в некоторых центральных регионах.

В восточной и южной части территории страны ожидается сохранение жаркой погоды - прогнозируется до +36 градусе. Дожди ожидаются местами на востоке и юге, в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Сообщалось, что в Киеве дневная температура не превысит +25 градусов. Стоит отметить, что в столице Украины с начала июля по состоянию на середину месяца было побито более 10 температурных рекордов - воздух "раскалялся" до почти +40 градусов.

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