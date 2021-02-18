Удар стихии: во время мощного шторма в Одессе гигантские волны уничтожили несколько пляжей (видео)

В ближайшее время сделают ревизию всех пляжей, пострадавших от стихии.

Иллюстрация: с каждым годом море все больше вымывает песок с пляжей / фото Марина Григоренко

В Одессе после недавнего мощного шторма гигантские волны уничтожили несколько пляжей. От удара стихии пострадали и летние ресторанчики на побережье. Морская вода унесла тонны песка с береговой линии в районе 16-й станции Большого Фонтана. Теперь в городе решают, как спасать разрушенные пляжи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Одесситам, которые пришли на 16-ую станцию Фонтана погулять возле моря, теперь приходится искать место, чтобы спуститься на пляж, ведь пляжей после шторма "Тристан" здесь почти не осталось.

"Был настолько сильный шторм, что море очень близко подошло - било в эту бетонную стену. То есть практически не было песка", - говорит местная жительница.

А на другом пляже волны вырвали из песка металлическую лестницу и бросили ее на десятки метров от воды - проход через пляж был заблокирован. Сейчас рабочие чинят поломанные конструкции.

В ближайшее время сделают ревизию всех пляжей, пострадавших от стихии - говорят в управлении инженерной защиты территорий города. Каждый год во время штормов море забирает около 20% песка с пляжей, но денег на их полное восстановление у города нет.

Несколько десятков лет назад в Одессе уже проводили эксперимент - привлекли иностранную компанию к намыву пляжей, но работа оказалась неэффективной.

Люди говорят, что из-за изменения климата вода все сильнее атакует сушу.

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