В нескольких областях ожидаются сильные заморозки в воздухе.

Сегодня ночью, 29 апреля, в Украине ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Читайте такжеВ горы идет весна: в Карпатах потеплело до +1° (фото)

На поверхности почвы ожидаются заморозки 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.

В Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

Заморозки в Украине в мае: прогноз синоптика

По прогнозам ведущего синоптика Гидрометцентра Романа Мурмыло, в среду еще возможные заморозки, но уже на следующий день ночная температура перейдет отметку в 0 градусов.

"Заморозки возможны до 28 числа включительно, а 29 числа они прекратятся. Но говорить о том, что это будут последние заморозки этой весной, пока рано, поскольку и в мае велика их вероятность. Меньше, но бывает", - пояснил он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак