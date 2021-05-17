Град повредил некоторые фруктовые деревья / Фото ria-m.tv
Сегодня ночью, с 16 на 17 мая, на Мелитополь обрушилась непогода.
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
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Местные жители сняли ночное происшествие на видео. Сильный дождь заливал улицы, крупный град побил некоторые фруктовые деревья.
Ночью выпал град / Фото @melitopolnews
Предупреждение о непогоде в Украине
Сегодня, 17 мая, в Украине ожидаются грозы.
Так, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области ожидаются грозы. Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности - желтый.
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