Сильный дождь заливал улицы.

Сегодня ночью, с 16 на 17 мая, на Мелитополь обрушилась непогода.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

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Местные жители сняли ночное происшествие на видео. Сильный дождь заливал улицы, крупный град побил некоторые фруктовые деревья.

Предупреждение о непогоде в Украине

Сегодня, 17 мая, в Украине ожидаются грозы.

Так, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области ожидаются грозы. Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности - желтый.

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Автор: Елена Пилипчак