Осадки ожидаются в некоторых западных и центральных областях.

Сегодня, 8 ноября, в некоторых областях на западе и в центре страны пройдут дожди. При этом практически по всей стране будет преобладать пасмурная погода, местами - с прояснениями. В западных, северных и некоторых центральных областях будет холодно, до +9°...+13°, а на юго-востоке столбики термометров поднимутся до +14°...+18°, в Крыму - до +21.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Тернополе 8 ноября ночью будет 0°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+11°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Виннице сегодня будет +2°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+11°, небольшой дождь.

В Одессе 8 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+11°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+21°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +15°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +14°.

Народные приметы на 8 ноября

8 ноября - Дмитриев день. Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой.

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Автор: Екатерина Лиманская