Сегодня во многих областях Украины пройдут дожди / фото pixabay.com
Сегодня, 8 ноября, в некоторых областях на западе и в центре страны пройдут дожди. При этом практически по всей стране будет преобладать пасмурная погода, местами - с прояснениями. В западных, северных и некоторых центральных областях будет холодно, до +9°...+13°, а на юго-востоке столбики термометров поднимутся до +14°...+18°, в Крыму - до +21.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.
- В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
- В Тернополе 8 ноября ночью будет 0°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+11°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.
- В Виннице сегодня будет +2°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+11°, небольшой дождь.
- В Одессе 8 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.
- В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +2°...+11°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+21°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +15°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +14°.
Погода в Украине 8 ноября / фото УНИАН
Народные приметы на 8 ноября
8 ноября - Дмитриев день. Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой.
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