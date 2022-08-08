В понедельник, 8 августа, в Киеве ожидается небольшое снижение температуры - до комфортных значений. Возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, в течение дня столбики термомтеро в столице покажут +21°...+24°. Ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь.
Ветер 8 августа в Киеве будет северный, его скорость составит 1,2 - 2,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное, 750 миллиметров ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +22°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Тернополе 8 августа ночью будет +16°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +24°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +15°...+31°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +28°.
В Виннице сегодня будет +15°...+26°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник будет ночью +14°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, практически безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.
В Одессе 8 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.
В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +35°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +19°...+29°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+32°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.