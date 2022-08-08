Температура в столице снизится до комфортных показателей.

В понедельник, 8 августа, в Киеве ожидается небольшое снижение температуры - до комфортных значений. Возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, в течение дня столбики термомтеро в столице покажут +21°...+24°. Ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь.

Ветер 8 августа в Киеве будет северный, его скорость составит 1,2 - 2,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное, 750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Тернополе 8 августа ночью будет +16°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +15°...+31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +28°.

В Виннице сегодня будет +15°...+26°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +14°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 8 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.

В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +19°...+29°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+32°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

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