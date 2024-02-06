В столице в ближайшие дни будет много осадков.

В Киеве на этой неделе ожидается много осадков, но несмотря на это температура будет довольно высокой. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, по Киевщине атмосферные фронты почти ежедневно вызовут осадки различной интенсивности и фазы: ожидается мокрый снег, дождь и снег.

Также до среды в столице будет довольно ветрено, из-за чего киевлянам рекомендовали следить за предупреждениями.

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Температурные показатели на этой неделе будут колебаться.

"7 февраля самый теплый день рабочей недели - до +10. В четверг и пятницу - кратковременное снижение и на выходные снова повышение температуры", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

4 февраля тепло в Киеве установило новый температурный рекорд. В частности, синоптики зафиксировали рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха для этого дня.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в этот день минимальная температура воздуха в Киеве составила + 4,6°С. это на 2,1°С больше рекордного значения, что было зафиксировано в 1936 году.

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