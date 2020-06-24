Мощный ливень затопил Ривне (видео)

Из-за непогоды в городе затопило улицы, дворы и дома.

Мощный ливень затопил Ривне / rivnenews.com.ua

Вечером 23 июня мощный ливень накрыл Ривне.

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Из-за непогоды в городе затопило улицы, дворы и дома, сообщает ТСН.

Некоторые автомобили глохли посреди дороги, потому что не могли преодолеть водную преграду. Она была местами выше колес. Некоторые машины вытаскивали спасатели.

Вода с лестницы в центре города лилась водопадом. Спасатели пожарными мотопомпами взялись откачивать воду из подтопленных домовладений. Их работу осложнял непрекращающийся дождь.

Напомним, в среду, 24 июня, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.