Наводнение в Индонезии: затоплены сотни тысяч домов, спасатели снимают людей с крыш (фоторепортаж, видео)
В ближайшие недели усилятся дожди и ветер.
Индонезию терроризирует высокая вода. Ее уровень местами достигает двух метров. Уже более тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Десятки тысяч домов стоят в воде. Затоплены улицы. Передвигаться по дорогам теперь можно разве что на лодках.
И днем и ночью в городе работают чрезвычайники, они снимают людей с крыш домов. Синоптики предостерегают готовиться к ухудшению погоды. В ближайшие недели усилятся дожди и ветер.
Наводнение в Европе
2 февраля сразу четыре европейских государства пострадали от паводков, вызванных дождями и оттепелью.
Речь идет о Германии, Люксембурге, Франции и Италии.
В частности, из-за оттепели и дождей критическая ситуация сложилась на западе Германии. Там две реки вышли из берегов. Спасатели начали строить защитные валы из песка, впрочем, это уже не слишком помогало. Самая тяжелая ситуация в Дюссельдорфе, Кельне и Кобленце.
По другую сторону границы – в Люксембурге – затоплено несколько городов. В некоторых районах воды по пояс. Затоплены десятки дорог междугороднего значения, и ситуация лишь ухудшается.
На юго-западе Франции из-за паводков объявлен второй, "оранжевый" уровень опасности. В результате непогоды погиб мужчина пожилого возраста.
Также подтоплено несколько поселков в итальянской провинции Салерно. Под водой оказались и поля.
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