Тысячи людей эвакуированы из-за сильнейшего за полвека наводнения в Австралии (фоторепортаж)
За последние дни были эвакуированы 18 тысяч человек. Дожди в Австралии продолжаются.
В Австралии тысячи людей были эвакуированы в результате сильнейшего наводнения за почти 50 лет.
Об этом сообщает REUTERS.
11 областей Украины запорошило снегом: осадки продолжатся
Как сообщается, во вторник власти Австралии издали новое предупреждение о наводнении и приказы об эвакуации, поскольку проливные дожди снова обрушились на несколько регионов страны, сметая дома, дороги и скот.
Национальное метеорологическое агентство опубликовало предупреждения о суровых погодных условиях во всех штатах.
"Ситуация с дождем и наводнением остается динамичной и чрезвычайно сложной", - заявил журналистам премьер-министр Скотт Моррисон.
О смертельных случаях пока не сообщалось, но за последние дни тысячи людей были спасены службами экстренной помощи. По данным агентства, около 18000 человек были эвакуированы.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Австралию накрыло наводнениями: затопило целые районы, повреждены дороги (фоторепортаж)
- "Проснулся" впервые за 800 лет: в Исландии произошло извержение вулкана (фото, видео)
- В Японии произошло мощное землетрясение: синоптики предупреждают об угрозе цунами (видео)
- Синоптик дала прогноз погоды на апрель в Украине
- В Киеве приспустят главный флаг страны: ожидается сильный ветер
- Винница+2°... -4°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+2°... -4°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+2°... -2°
- Кропивницкий+3°... -4°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+3°... -4°
- Львов+3°... -6°
- Николаев+6°... -4°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно+2°... -6°
- Симферополь+2°... -6°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+2°... -5°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+6°... -4°
- Хмельницкий+2°... -5°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+3°... -3°
- Черновцы+4°... -5°