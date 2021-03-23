Тысячи людей эвакуированы из-за сильнейшего за полвека наводнения в Австралии (фоторепортаж)

11:19, 23 марта 2021
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За последние дни были эвакуированы 18 тысяч человек. Дожди в Австралии продолжаются.

Австралию затопило / фото REUTERS
Австралию затопило / фото REUTERS

В Австралии тысячи людей были эвакуированы в результате сильнейшего наводнения за почти 50 лет.

Об этом сообщает REUTERS.

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Как сообщается, во вторник власти Австралии издали новое предупреждение о наводнении и приказы об эвакуации, поскольку проливные дожди снова обрушились на несколько регионов страны, сметая дома, дороги и скот.

Национальное метеорологическое агентство опубликовало предупреждения о суровых погодных условиях во всех штатах.

"Ситуация с дождем и наводнением остается динамичной и чрезвычайно сложной", - заявил журналистам премьер-министр Скотт Моррисон.

О смертельных случаях пока не сообщалось, но за последние дни тысячи людей были спасены службами экстренной помощи. По данным агентства, около 18000 человек были эвакуированы.

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Перевод: Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: наводнениефоторепортажпотопАвстралия
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