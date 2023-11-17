Синоптики предупреждают об усложнении погоды в ближайшие дни.

18-20 ноября в большинстве областей Украины ожидается усложнение погодных условий. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков, ожидаются, метели, усиление ветра, дожди и гололедица на дорогах.

В частности, 18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях прогнозируется значительный мокрый снег и снег. Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, а на Прикарпатье местами до 20 см. Кое-где также будет налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.

19 ноября в южной части ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде дождя.

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"18-19 ноября в южной части и восточных областях усиление ветра до 15-20 м/с, 19 ноября в юго-восточных областях и Крыму местами до 25 м/с", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Также, по данным синоптиков, 20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях ожидается значительный мокрый снег и снег. Прогнозируется образование снежного покрова до 10-15 см. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, а ночью порывы ветра 17-22 м/с и метели.

Как подготовиться к непогоде - советы ГСЧС

В связи с ожидаемым ухудшением погоды, спасатели советуют тепло одеваться; убедиться, что ваша машина подготовлена к усложнению погодных условий; позаботиться о смене летней резины на зимнюю; соблюдать правила дорожного движения и дистанции, снижать скорость и сохранять бдительность возле пешеходных переходов.

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