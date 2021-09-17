Осадки ожидаются по всей стране.

На выходных, 18 и 19 сентября, в Украине будет много дождей. Осадки ожидаются по всей стране. Местами пройдут ливни. Температура в Украине будет постепенно снижаться, а 19 сентября с запада нагрянет резкое похолодание, температура упадет до +8°...+12°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +10°, днем +20°, ливень. В воскресенье ночью ожидается +6°, а днем - до +15°, небольшая облачность и ливень.

Во Львове в субботу ночью +5°, днем +15°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье ночью +5°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Луцке в субботу ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, ливень. В воскресенье - такая же погода, ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +10°...+19°. В воскресенье температура будет +7°...+13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +24°, ливень. В воскресенье - практически безоблачно, +10°...+23°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +10°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +10°...+17°, небольшая облачность, гроза.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +21°, ливень. В воскресенье температура составит +11°...+20°, небольшой дождь.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +13°...+23°. В воскресенье - небольшая облачность, +12°...+22°, ливень.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +15°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +10°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +11°, днем +25°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +8°, днем +19°, дождь.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +25°. В воскресенье - пасмурно, дождь, температура составит +9°, днем +20°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность и легкий дождик, температура до +16°. В воскресенье ночью температура составит +4°, днем потеплеет до +11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ночью +5°, днем +18°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура составит +5°...+11°.

В Трускавце в субботу будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, температура до +17°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +4°...+9°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, ливень, до +16°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +2°...+11°.

В Затоке в субботу - пасмурно, дождь, ночью +13°, днем +24°. В воскресенье - практически безоблачно, +11°...+26°

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +23°. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождик, температура +10°...+21°.

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Автор: Екатерина Лиманская