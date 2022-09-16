Местами дожди будут сильными и с грозами, а разброс температур составит более 20 градусов.

На выходных, 17 и 18 сентября, в Украине ожидается нестабильная погода. Практически всю страну, кроме некоторых южных областей, накроют дожди с грозами и температурные контрасты. На западе похолодает до +10°...+13°, а на юго-востоке и в Крыму температура поднимется до +27°...+32°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью +13°, днем +17°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +10°, а днем - до +16°, небольшая облачность, гроза.

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Во Львове в субботу ночью +12°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье ночью +8°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +17°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, сплошная, ночью +9°, днем +11°, дождь.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +10°...+17°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +6°...+14°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°. В воскресенье - небольшая облачность, +11°...+25°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +21°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье столбики термометров покажут +9°...+23°, небольшая облачность, ливень.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +24°, ливень. В воскресенье температура составит +18°...+24°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +19°...+29°. В воскресенье - небольшая облачность, +10°...+32°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +26°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +16°, днем +28°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, дождь, температура ночью +9°, днем до +11°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +9°, пасмурно, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью +12°, днем +15°. В воскресенье - пасмурно, ливень. Температура составит +9°...+12°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, температура до +14°. В воскресенье - пасмурно, температура +8°...+11°, ливень.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, ливень, до +13°. В воскресенье - пасмурно, ливень, +6°...+12°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +27°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +15°...+25°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +25°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +11°...+28°.

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