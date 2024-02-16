В субботу на западе будет тепло, а в воскресенье температура там снизится. На востоке при этом немного потеплеет.

На выходных погода в Украине будет меняться. К концу недели температурные контрасты сгладятся, однако в большинстые областей пройдут дожди. Местами осадки будут с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +5°. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +11°, небольшая облачность. В воскресенье ночью -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +11°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +3°...+8°. В воскресенье температура будет +1°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +5°. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+8°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -3°, днем +2°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -2°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье температура составит -1°...+5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, -2°...+2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -1°...+5°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью -4°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье будет поблачно с прояснениями, ночью -4°, днем +6°, дождь.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +1°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит -5°, днем +6°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью -4°, днем до +9°. В воскресенье ночью температура составит 0°, днем столбики термометров покажут +3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный снег с дождем.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет 0°, днем +13°, ясно и безоблачно, вечером дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью составит +4°, днем +5°, небольшой дождь.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, вечером дождь, температура до +12°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +5°...+3°, небольшой дождь.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +9°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +2°...+6°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +5°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура 0°...+10°.

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