Итальянский национальный институт геофизики и вулканологии назвал вулканическую активность Этны "нормальной".

1 декабря на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Из юго-восточного кратера сицилийского вулкана, самого высокого и активного в Европе, извергся фонтан лавы и высокий шлейф дыма, сообщило ANSA. Извержение было видно из Таормины и Катании.

В свою очередь итальянский национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) назвал вулканическую активность Этны "нормальной".

Вулкан Этна - что о нем известно

Вулкан Этна является одним из самых активных вулканов и в течение последнего десятилетия находился в почти постоянном состоянии активности. Извержения могут происходить несколько раз в год и даже в месяц. По данным ученых, нынешний период извержений начался в 2013 году.

В 2021 году Этна выбросила так много вулканического материала за шесть месяцев, что ее высота выросла почти на 30 метров. В текущем же году уже было несколько извержений.

Большую часть времени взрывы Этны классифицируются как низкоуровневая вулканическая активность. К ним относятся шлейфы пепла, лавовые фонтаны и стромболианские взрывы — легкие выбросы магмы, которые, тем не менее, эффектны для наблюдения.

Этна считается безопасным вулканом: большинство извержений не представляют опасности для тех, кто посещает или живет в этом районе.

Зачастую самым большим неудобством является пепел, которым во время извержений покрываются близлежащие города и села. Из-за пепла также иногда закрывают аэропорт в Катании.

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